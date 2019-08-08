Тарантино рассказал о своём отношении к спойлерам

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Американский режиссёр Квентин Тарантино в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о своём отношении к спойлерам.
Тарантино рассказал о своём отношении к спойлерам
  • Reuters

По словам постановщика, конкретно в случае с его фильмом «Однажды в… Голливуде» зрителям лучше не знать подробностей финала.

«Могут ли спойлеры ухудшить общее впечатление от ленты? Если говорить именно про этот фильм, то — да. Я не являюсь частью этой «спойлер-полиции», в ряды которой ныне входят многие», — заявил он.

Как отметил Тарантино, нередко, чтобы серьёзно писать о том или ином фильме, необходимо говорить нечто большее, чем просто «идите на него» или «не идите на него», чем просто называть эту ленту хорошей или плохой.

«Но в «Однажды в... Голливуде», мне кажется, когда дело касается третьего акта, вам лучше знать о нём как можно меньше», — добавил режиссёр.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Тарантино получил в подарок подмосковный сыр.

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