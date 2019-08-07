Тарантино получил в подарок подмосковный сыр

Американский режиссёр Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве получил в подарок подмосковный сыр, сообщает телеканал «360».

«Ого, сыр. Спасибо большое», — сказал он.

Режиссёра также пригласили на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!», который пройдёт 9—11 августа в Истре.

7 августа Тарантино посетит московскую премьеру своей картины «Однажды в... Голливуде», которую ранее показали на Каннском кинофестивале.

Лента выйдет в российский прокат 8 августа.

Ранее Тарантино побывал вместе с Мединским на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».