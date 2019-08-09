Изабель Юппер приедет в Россию с моноспектаклем

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Французская актриса Изабель Юппер приедет в Россию с моноспектаклем «Любовник», сообщает интернет-газета «Дни.ру».
Изабель Юппер приедет в Россию с моноспектаклем
  • © Xinhua/Xinhua
  • globallookpress.com

Увидеть постановку в Москве можно 8 и 9 сентября в Санкт-Петербурге — 10 сентября.

В основу спектакля легла одноимённая автобиографическая повесть Маргерит Дюрас. Книга была написана в 1984 году.

«Кино для меня — это как лёгкая прогулка во время отпуска, а театр — как альпинизм. Ты никогда не знаешь, сорвёшься ты на следующем шаге или доберёшься до вершины», — заявила Юппер.

Спектакль будет идти на французском языке с русскими субтитрами.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что театральный фестиваль «Башня» будет проходить с 20 по 26 августа в Калининграде.

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