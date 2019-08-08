Астрономический фестиваль пройдёт 10 августа в Удмуртии
- © pixabay.com
В программу входят мастер-классы, викторины, эстафеты, экскурсии, выставки.
На смотровой площадке можно будет увидеть Луну, Юпитер, Сатурн, объекты дальнего космоса, метеоритный поток Персеиды.
Каждый год в середине августа образуется «звездопад» — в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц.
Ранее доцент физического факультета МГУ астроном Владимир Сурдин в беседе с НСН прокомментировал полное солнечное затмение, которое можно было увидеть 2 июля в Западном полушарии Земли.