Тарантино рассказал, сколько раз смотрел свой новый фильм
- Reuters
«В США фильм вышел ещё в позапрошлый уикенд, и я сходил на него очень много раз — во всех местах Лос-Анджелеса. Да, конечно, я не смотрел его от начала и до конца каждый раз — наверное, только в шести случаях», — заявил он.
По словам Тарантино, он пытался ловить определённые моменты и смотреть, как на них реагируют зрители.
Например, сцена с Брюсом Ли. Как пояснил режиссёр, он наблюдал за публикой, отреагирует ли она «правильно».
«О, отреагировала. Значит, я всё сделал верно. Затем иду в другой зал того же кинотеатра и смотрю, как люди воспримут концовку. А потом отправляюсь в иную часть города, чтобы понять, как отреагируют там», — сказал постановщик.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Тарантино получил в подарок подмосковный сыр.