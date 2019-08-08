Тарантино рассказал, сколько раз смотрел свой новый фильм

Американский режиссёр Квентин Тарантино в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, сколько раз смотрел свой новый фильм «Однажды в… Голливуде».

«В США фильм вышел ещё в позапрошлый уикенд, и я сходил на него очень много раз — во всех местах Лос-Анджелеса. Да, конечно, я не смотрел его от начала и до конца каждый раз — наверное, только в шести случаях», — заявил он.

По словам Тарантино, он пытался ловить определённые моменты и смотреть, как на них реагируют зрители.

Например, сцена с Брюсом Ли. Как пояснил режиссёр, он наблюдал за публикой, отреагирует ли она «правильно».

«О, отреагировала. Значит, я всё сделал верно. Затем иду в другой зал того же кинотеатра и смотрю, как люди воспримут концовку. А потом отправляюсь в иную часть города, чтобы понять, как отреагируют там», — сказал постановщик.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Тарантино получил в подарок подмосковный сыр.