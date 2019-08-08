Синоптики рассказали о погоде в Москве во второй половине августа
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«Норма второй половины августа для Москвы — это +5...+10 ˚С по ночам и примерно +15...+20 ˚С днём, но мы рассчитываем, что будет на пару градусов выше», — заявила она.
По её словам, холодный циклон, испортивший погоду в центре в июле и начале августа, пошёл на крайний северо-восток европейской части страны. В прохладном воздухе теперь территория Урала, поэтому в ближайшие дни там ожидаются дожди, возможен град.
24 июля ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве.