Синоптики рассказали о погоде в Москве во второй половине августа

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в Москве во второй половине августа.
Синоптики рассказали о погоде в Москве во второй половине августа
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Норма второй половины августа для Москвы — это +5...+10 ˚С по ночам и примерно +15...+20 ˚С днём, но мы рассчитываем, что будет на пару градусов выше», — заявила она.

По её словам, холодный циклон, испортивший погоду в центре в июле и начале августа, пошёл на крайний северо-восток европейской части страны. В прохладном воздухе теперь территория Урала, поэтому в ближайшие дни там ожидаются дожди, возможен град.

24 июля ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве.

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