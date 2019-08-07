Тарантино рассказал, почему приезжает в Россию

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Американский режиссёр Квентин Тарантино в беседе с kp.ru рассказал, почему приезжает в Россию.
Тарантино рассказал, почему приезжает в Россию
  • Reuters

«Потому что у меня множество русских поклонников. Ещё со времён «Криминального чтива». Поэтому я второй раз в России — чтобы показать своим фанатам, что я рядом, я о них помню и вообще мне не всё равно», — заявил он.

Кроме того, Тарантино сообщил, что его любимый русский фильм — «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна.

Как отметил режиссёр, «это что-то невероятное».

«Но я об этом никому не рассказывал, потому что об этом фильме и так все говорят. Это всё равно, что, приехав в Японию, американский режиссёр скажет, что его любимый режиссёр — Куросава», — пояснил он.

По словам Тарантино, мало кто из американских постановщиков говорит про «Человека-амфибию», поэтому на пресс-конференции в Москве он про него и сказал. Режиссёр добавил, что это действительно первый русский фильм, который он посмотрел.

«Мне было тогда семь лет, и я даже не знал, что этот фильм русский», — сказал Тарантино.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Тарантино получил в подарок подмосковный сыр.

Режиссёр приехал в Москву на премьеру своей картины «Однажды в... Голливуде».

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