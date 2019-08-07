В польской деревне назначили награду за рождение мальчика
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Как передаёт Radio ZET, в этой деревне большинство населения составляют женщины.
Они работают на местах, которые традиционно занимают мужчины, в том числе пожарными, трактористами. В частности, в молодёжной пожарной дружине — восемь юношей и 24 девушки.
«Последний мальчик, рожденный в Оджаньске, скоро отметит десятилетие, но он уже не проживает на родине. Самому же младшему жителю мужского пола в этом населённом пункте уже исполнилось 12 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что власти гмины Цисек назначили награду за рождение мальчика в Оджаньске, но не рассказали, какой она будет.
Ранее сообщалось, что жительница подмосковного города Балашиха родила четверняшек в Московском областном перинатальном центре.