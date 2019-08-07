Тарантино назвал чушью обвинения со стороны критиков

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Американский режиссёр Квентин Тарантино, который приехал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды... в Голливуде», заявил в ходе пресс-конференции, что считает чушью высказанные в его адрес обвинения со стороны критиков.
Тарантино назвал чушью обвинения со стороны критиков
  • © Reuters

«Это чушь, по-моему. Персонажи, которых мы тут создаём, — они не представляют меня, это сами по себе персонажи, это продукты своего времени. Поэтому да, Рик Далтон, конечно, он говорит: «Я не хочу ехать в Италию к этим макаронникам» — но я так не думаю. Рик Далтон — человек, который в то время жил, он бы так сказал. И это, в моём понимании, честное отображение этого персонажа», — сказал Тарантино в ходе пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос RT о том, что ряд критиков в США и Европе негативно отзывались о картине (в частности, режиссёра обвинили в «жестокости по отношению к женским персонажам», «вкладывании расистских оскорблений в уста своих персонажей» и создании «белого кино»).

Ранее в ряде западных СМИ вышли статьи, в которых профессиональная деятельность Тарантино подверглась резкой критике.

Подробнее — в материале RT.

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