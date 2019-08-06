Фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж» пройдёт 17 и 18 августа в Москве

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Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж» пройдёт 17 и 18 августа.
Фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж» пройдёт 17 и 18 августа в Москве
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Запланированы выступления отечественных и зарубежных музыкантов, танцевальные и творческие мастер-классы, гастрономическая программа. Также будет работать игровая зона для детей.

Среди иностранных участников — саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), ансамбль Marina & the Kats (Австрия), тенор-саксофонист Эрик Александер (США), среди российских — квинтет вибрафониста Анатолия Текучева и квартет саксофониста Сергея Головни.

Кроме того, на фестиваль приедет пианист Яков Окунь и его ансамбль «Российско-польский диалог».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что молодёжный арт фестиваль «STAR Wings — город будущего» пройдёт 20 и 21 августа в Краснодарском крае.

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