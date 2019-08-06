Синоптики рассказали о нестабильной погоде на неделе в Москве

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Кирилл Горшенин
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о погоде в Москве до конца текущей недели.
Синоптики рассказали о нестабильной погоде на неделе в Москве
  • РИА Новости

«Прохождение первого тёплого фронта мы ожидаем уже в среду. Ночь будет теплее, чем предыдущая. В ночь на среду в Москве +10…+12 °С, местами небольшой дождь, в среду уже потеплеет до +20…+22 °С, тоже будет идти небольшой дождь», — рассказала синоптик.

Она отметила, что очередное похолодание ожидается в пятницу.

«Временами пройдёт дождь уже в четверг, четверг будет очень тёплым на фоне того, что было. Днём в Москве прогнозируется +23…+25 °С и ветер, местами гроза. В пятницу циклон продолжит оказывать влияние на столичный регион, ночью прогнозируется сильный дождь, в отдельных районах гроза, ночь тёплая, температура минимальная +14…+16 °С, в Москве и по области +12…+17 °С, а днём уже станет прохладнее, не как в четверг, — +18…+20 °С», — добавила Макарова.

Она рассказала, что в выходные погода начнёт налаживаться: в субботу и воскресенье ожидается кратковременный дождь, среднесуточная температура составит +16…+21 °С.

Ранее сообщалось о том, что в Москве 6 августа ожидается до +17 °С.

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