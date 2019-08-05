В московском парке «Филатов луг» создадут экотропу с зонами отдыха

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В парке «Филатов луг» на территории поселения Московский в ТиНАО создадут экологическую тропу. Длина маршрута — около 2 км.
В московском парке «Филатов луг» создадут экотропу с зонами отдыха
  • Проектное решение / © mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

На экотропе планируют организовать 16 зон отдыха площадью от 50 до 125 кв. м.

«Изюминкой этого прогулочного маршрута и площадок для отдыха станут разнообразные перголы. Их обустроят в стиле лесного полога, а некоторые элементы будут имитировать ветви деревьев», — заявили в департаменте капитального ремонта.

Вдоль экотропы установят опоры освещения. Перголы будут выделены при помощи архитектурно-художественной подсветки, передаёт портал мэра и правительства.

Завершение работ намечено до конца 2019 года.

Ранее «Невские новости» сообщали, что от Ораниенбаума до Соснового Бора проложили пешеходный маршрут, который можно пройти за три дня с двумя ночными остановками.

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