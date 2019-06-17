На набережной Москвы-реки в Капотне появятся экологические тропы

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На набережной Москвы-реки в Капотне планируют проложить экологические тропы. Они появятся в природном парке вдоль заболоченных территорий.
На набережной Москвы-реки в Капотне появятся экологические тропы
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявили в департаменте капремонта, специалисты обустраивают каркас будущих маршрутов. На одном участке он почти полностью сформирован, на втором начался монтаж винтовых свай.

Протяжённость одной экотропы должна составить около 800 м, второй — 450. На маршрутах оборудуют десять смотровых площадок, передаёт портал мэра и правительства.

Также стало известно, что от Ораниенбаума до Соснового Бора проложили пешеходный маршрут, который можно пройти за три дня с двумя ночными остановками. Об этом информируют «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

Тропа идёт по берегу Финского залива. Ночёвки предусмотрены у форта Красная Горка и у Шепелёвского маяка.

Ранее сообщалось, что в Адыгее открыли туристический маршрут «Через горы к морю».

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