На набережной Москвы-реки в Капотне появятся экологические тропы

На набережной Москвы-реки в Капотне планируют проложить экологические тропы. Они появятся в природном парке вдоль заболоченных территорий.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявили в департаменте капремонта, специалисты обустраивают каркас будущих маршрутов. На одном участке он почти полностью сформирован, на втором начался монтаж винтовых свай.

Протяжённость одной экотропы должна составить около 800 м, второй — 450. На маршрутах оборудуют десять смотровых площадок, передаёт портал мэра и правительства.

Также стало известно, что от Ораниенбаума до Соснового Бора проложили пешеходный маршрут, который можно пройти за три дня с двумя ночными остановками. Об этом информируют «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

Тропа идёт по берегу Финского залива. Ночёвки предусмотрены у форта Красная Горка и у Шепелёвского маяка.

Ранее сообщалось, что в Адыгее открыли туристический маршрут «Через горы к морю».