В Адыгее открыли туристический маршрут «Через горы к морю»
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Протяжённость данного маршрута составляет около 50 км. Его можно преодолеть за 3—7 дней.
Туристы, следующие по маршруту, могут увидеть много природных достопримечательностей, в числе которых Малый и Большой ледники горы Фишт, водопад Виктория, тисо-самшитовая роща.
«Приют Фишт также оборудован для туристов всем необходимым. Чтобы остановиться здесь на отдых, на приюте подготовлены настилы под палатки, отведено место под столовые, есть костровые навесы, туалеты», — рассказали в заповеднике.
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