В Адыгее открыли туристический маршрут «Через горы к морю»

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В Кавказском заповеднике в Адыгее открыли туристический маршрут «Через горы к морю».
В Адыгее открыли туристический маршрут «Через горы к морю»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Протяжённость данного маршрута составляет около 50 км. Его можно преодолеть за 3—7 дней. 

Туристы, следующие по маршруту, могут увидеть много природных достопримечательностей, в числе которых Малый и Большой ледники горы Фишт, водопад Виктория, тисо-самшитовая роща.

«Приют Фишт также оборудован для туристов всем необходимым. Чтобы остановиться здесь на отдых, на приюте подготовлены настилы под палатки, отведено место под столовые, есть костровые навесы, туалеты», — рассказали в заповеднике.

В феврале 2018 года Nation News сообщал, что Великий Новгород стал участником проекта «Серебряное ожерелье России».

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