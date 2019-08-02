Умерла певица Александра Стрельченко

Умерла народная артистка России, певица Александра Стрельченко. Она скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте театра «Русская песня».

«Вся жизнь этой талантливой женщины была посвящена музыке, народной культуре. Она достойно продолжила певческие традиции, заложенные Лидией Руслановой, Ольгой Ковалёвой, Надеждой Плевицкой», — рассказали в театре.

В сообщении также говорится, что Стрельченко «за годы творческой деятельности обрела самобытную манеру исполнения, став настоящим профессионалом своего дела, великой певицей-народницей».

Ранее сообщалось, что на 92-м году жизни умерла советская актриса и театральный педагог Валентина Зимняя.