Умерла певица Александра Стрельченко
- РИА Новости
«Вся жизнь этой талантливой женщины была посвящена музыке, народной культуре. Она достойно продолжила певческие традиции, заложенные Лидией Руслановой, Ольгой Ковалёвой, Надеждой Плевицкой», — рассказали в театре.
В сообщении также говорится, что Стрельченко «за годы творческой деятельности обрела самобытную манеру исполнения, став настоящим профессионалом своего дела, великой певицей-народницей».
Ранее сообщалось, что на 92-м году жизни умерла советская актриса и театральный педагог Валентина Зимняя.