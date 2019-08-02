Умерла певица Александра Стрельченко

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Умерла народная артистка России, певица Александра Стрельченко. Она скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте театра «Русская песня».
Умерла певица Александра Стрельченко
  • РИА Новости

«Вся жизнь этой талантливой женщины была посвящена музыке, народной культуре. Она достойно продолжила певческие традиции, заложенные Лидией Руслановой, Ольгой Ковалёвой, Надеждой Плевицкой», — рассказали в театре.

В сообщении также говорится, что Стрельченко «за годы творческой деятельности обрела самобытную манеру исполнения, став настоящим профессионалом своего дела, великой певицей-народницей».

Ранее сообщалось, что на 92-м году жизни умерла советская актриса и театральный педагог Валентина Зимняя.

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