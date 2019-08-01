Учёные заявили об объединении косаток из «китовой тюрьмы» в одну группу
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«Было трудно рассчитывать, что животные, жившие в разных вольерах и не видевшие друг друга, в дикой природе соберутся в одну группу, тем более что и изначально они были из разных семей», — сказали в пресс-службе.
Тем не менее животные из первого и второго выпуска держатся в непосредственной близости друг от друга.
Среди косаток есть и одиночки. Например, молодая самка перемещается в океане отдельно от сородичей.
По словам специалистов, всё это в очередной раз показывает, насколько индивидуален каждый случай.
Ранее было опубликовано первое видео выпуска белух из «китовой тюрьмы».