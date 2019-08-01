Учёные заявили об объединении косаток из «китовой тюрьмы» в одну группу

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Учёные заявили, что косатки, отпущенные на волю из «китовой тюрьмы», объединились в одну группу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Учёные заявили об объединении косаток из «китовой тюрьмы» в одну группу
  • © РИА Новости

«Было трудно рассчитывать, что животные, жившие в разных вольерах и не видевшие друг друга, в дикой природе соберутся в одну группу, тем более что и изначально они были из разных семей», — сказали в пресс-службе.

Тем не менее животные из первого и второго выпуска держатся в непосредственной близости друг от друга.

Среди косаток есть и одиночки. Например, молодая самка перемещается в океане отдельно от сородичей.

По словам специалистов, всё это в очередной раз показывает, насколько индивидуален каждый случай.

Ранее было опубликовано первое видео выпуска белух из «китовой тюрьмы».

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