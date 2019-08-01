Спасатели предупредили о ветре до 23 м/с в Оренбургской области

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о ветре до 23 м/с в Оренбургской области
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По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы с сохранением на пятницу, 2 августа, местами возможно усиление ветра. Его порывы могут достигать 18—23 м/с.

Гражданам рекомендуют проявлять внимательность в условиях непогоды. При сильном ветре водителям и пешеходам необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Нежелательно приближаться к шатким конструкциям, рекламным щитам, деревьям и линиям электропередач.

Ранее академик РАН заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников в беседе с URA.RU прокомментировал похолодание в регионах России.

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