Спасатели предупредили о ветре до 23 м/с в Оренбургской области
- © MchsRussia
По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы с сохранением на пятницу, 2 августа, местами возможно усиление ветра. Его порывы могут достигать 18—23 м/с.
Гражданам рекомендуют проявлять внимательность в условиях непогоды. При сильном ветре водителям и пешеходам необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Нежелательно приближаться к шатким конструкциям, рекламным щитам, деревьям и линиям электропередач.
Ранее академик РАН заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников в беседе с URA.RU прокомментировал похолодание в регионах России.