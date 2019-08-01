В МЧС не исключили сотрудничество с США при тушении пожаров в Сибири
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Он выразил благодарность США за предложение оказать помощь в борьбе с природными пожарами.
«Но не исключаем возможности воспользоваться этим предложением (США о помощи в борьбе с пожарами. — RT)», — цитирует его РИА Новости.
Также Соловьёв назвал обычной мировой практикой такое взаимодействие между странами.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил помощь в борьбе с лесными пожарами.
В свою очередь, Путин заявил, что в Сибири создана специальная авиагруппировка для тушения пожаров. Он отметил, что Россия в случае необходимости примет помощь США.