В МЧС не исключили сотрудничество с США при тушении пожаров в Сибири

Глава департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв не исключил, что российская сторона воспользуется предложением Соединённых Штатов о помощи при тушении лесных пожаров в Сибири.

Он выразил благодарность США за предложение оказать помощь в борьбе с природными пожарами.

«Но не исключаем возможности воспользоваться этим предложением (США о помощи в борьбе с пожарами. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Также Соловьёв назвал обычной мировой практикой такое взаимодействие между странами.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил помощь в борьбе с лесными пожарами.

В свою очередь, Путин заявил, что в Сибири создана специальная авиагруппировка для тушения пожаров. Он отметил, что Россия в случае необходимости примет помощь США.