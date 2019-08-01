Инну Чурикову выписали из больницы

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Народная артистка СССР Инна Чурикова, получившая травму на сцене московского театра «Русская песня», выписана из НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Об этом сообщили в справочной службе больницы.
Инну Чурикову выписали из больницы
  • РИА Новости

«Её выписали», — сказали ТАСС в медучреждении.

Чурикова была госпитализирована 18 июля после того, как споткнулась и упала во время спектакля «Старая дева».

Актриса находилась в реанимации, врачи оценивали её состояние как тяжёлое.

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