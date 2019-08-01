В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

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Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
  • РИА Новости

По его словам, в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернётся к средним значениям.

Ниже нормы средняя температура воздуха ожидается и в Приволжском федеральном округе. На юге европейской части страны она будет близкой к норме, при этом прогнозируется, что количество осадков окажется меньше средних многолетних показателей.

Теплее обычного, как предполагается, будет на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, Бурятии, Забайкальском крае и Приморье.

В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края ожидаются условия, близкие к обычным (+25...+30 °С днём, временами до +32 °С).

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал Newinform о погоде в последнем летнем месяце. По его прогнозу, температурный фронт составит +19...+24 °С. 

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