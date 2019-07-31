Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в августе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Newinform рассказал о погоде в августе.

«Температура воздуха в августе в целом будет близка к норме. В начале месяца — с отрицательной аномалией, в середине — чуть выше нормы, а к концу августа опять придёт волна холода», — заявил он.

По его прогнозу, температурный фронт составит +19...+24 ˚С. В отдельные дни в первой и второй декаде месяца может быть теплее, а в третьей декаде столбики термометра вряд ли поднимутся выше +25 ˚С.

Кроме того, Колесов отметил, что осадки ожидаются выше нормы.

«В основном это влияние циклонов, чередующихся с кратковременными полями повышенного атмосферного давления», — уточнил он.

Ранее академик РАН, заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников в беседе с URA.RU прокомментировал похолодание в регионах России.