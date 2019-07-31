К юбилею ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий

К 80-летию ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий, сообщает «Вечерняя Москва».

Они будут проходить с 1 по 4 августа.

Запланированы концерты, театральные постановки, проекционные шоу, гастрономический фестиваль, мастер-классы.

В юбилейном концерте вечером 1 августа примут участие Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, группы «Земляне», «Несчастный случай», Uma2rman и другие исполнители.

В Зелёном театре ежедневно будут проводиться дневная и вечерняя программы.

Ранее, как передавала интернет-газета «Утро.ру», историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».