Ванный домик в Нескучном саду будет отреставрирован

В Нескучном саду будет отреставрирован образец паркового павильона конца XVIII века — Ванный домик, сообщает сайт «Москва 24».

Окончание работ запланировано на весну 2020 года.

«Домик был построен в стиле классицизм и является памятником архитектуры федерального значения. Сейчас в реставрации нуждается не только его уникальный декор, но и несущие конструкции», — цитирует главу Департамента культурного наследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.

Ванный домик давно не реставрировали. В советские годы в павильоне неоднократно меняли расположение окон. Дважды в здании был пожар — в 1960-е и в 2003 году.

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