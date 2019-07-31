Ванный домик в Нескучном саду будет отреставрирован
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Окончание работ запланировано на весну 2020 года.
«Домик был построен в стиле классицизм и является памятником архитектуры федерального значения. Сейчас в реставрации нуждается не только его уникальный декор, но и несущие конструкции», — цитирует главу Департамента культурного наследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.
Ванный домик давно не реставрировали. В советские годы в павильоне неоднократно меняли расположение окон. Дважды в здании был пожар — в 1960-е и в 2003 году.
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