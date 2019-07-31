Народный художник СССР Иванов рассказал о встрече с Фиделем Кастро

Короткая ссылка
Народный художник СССР Виктор Иванов в беседе с газетой «Известия» рассказал о встрече с бывшим кубинским лидером Фиделем Кастро.
Народный художник СССР Иванов рассказал о встрече с Фиделем Кастро
  • © Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы не имели такого статуса, чтобы Фидель нас принимал лично. Но когда мы узнавали, что Фидель где-то будет выступать, стремились туда попасть. Однажды на Кубу приехали наши замечательные гимнасты, и Фидель пригласил их и нас, художников», — заявил он.

Иванов также сообщил, что в настоящее время готовит работы для выставки, посвящённой его зарубежным путешествиям, и там будет портрет Кастро.

«Фидель — самый красивый человек, которого я когда-либо видел», — добавил он.

Ранее главный тренер самарских «Крыльев Советов» черногорский специалист Миодраг Божович ответил на вопрос, почему у него на аватаре в WhatsApp стоит фото с изображением экс-президента Югославии Иосипа Тито и бывшего премьер-министра Кубы Фиделя Кастро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить