Народный художник СССР Иванов рассказал о встрече с Фиделем Кастро

Народный художник СССР Виктор Иванов в беседе с газетой «Известия» рассказал о встрече с бывшим кубинским лидером Фиделем Кастро.

«Мы не имели такого статуса, чтобы Фидель нас принимал лично. Но когда мы узнавали, что Фидель где-то будет выступать, стремились туда попасть. Однажды на Кубу приехали наши замечательные гимнасты, и Фидель пригласил их и нас, художников», — заявил он.

Иванов также сообщил, что в настоящее время готовит работы для выставки, посвящённой его зарубежным путешествиям, и там будет портрет Кастро.

«Фидель — самый красивый человек, которого я когда-либо видел», — добавил он.

Ранее главный тренер самарских «Крыльев Советов» черногорский специалист Миодраг Божович ответил на вопрос, почему у него на аватаре в WhatsApp стоит фото с изображением экс-президента Югославии Иосипа Тито и бывшего премьер-министра Кубы Фиделя Кастро.