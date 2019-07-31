Фестиваль «Культурный код» пройдёт в Подмосковье в августе

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Фестиваль «Культурный код» будет проходить в подмосковном Одинцове в августе в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis.
Фестиваль «Культурный код» пройдёт в Подмосковье в августе
  • © pixabay.com

Художники из 20 стран распишут фасады 36 домов в микрорайоне Новая Трёхгорка (идея согласована с жителями).

В фестивале примут участие мастера граффити из России, а также из Испании, США, Германии, Швейцарии, Японии, Китая, Австралии, Португалии, Великобритании, Италии, Франции, Бразилии, Аргентины, Канады, Индонезии, Бразилии, Венгрии, Болгарии, Мексики и Таиланда.

По итогам «Культурного кода» появится музей монументального искусства под открытым небом.

Финал фестиваля запланирован на 31 августа. В этот день будет завершена работа на стене дома площадью 900 кв. метров. Также состоятся бесплатные экскурсии, семинары и мастер-классы.

Как ожидается, проект росписи фасадов в Новой Трёхгорке продолжится и после окончания фестиваля.

Ранее уличный художник Покрас Лампас в беседе с телеканалом «360» прокомментировал новый регламент для паблик-арта в Москве, согласно которому до нанесения граффити рисунок необходимо согласовать в семи ведомствах.

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