Покрас Лампас прокомментировал новый регламент для граффити в Москве

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Уличный художник Покрас Лампас в беседе с телеканалом «360» прокомментировал новый регламент для паблик-арта в Москве, согласно которому до нанесения граффити рисунок необходимо согласовать в семи ведомствах.
Покрас Лампас прокомментировал новый регламент для граффити в Москве
  • РИА Новости

«С одной стороны, реально грустно видеть, когда пытаются всё регламентировать. С другой стороны, когда нет регламента, на этом больше всех зарабатывают рекламные агентства, которые таким образом рисуют коммерческие иллюстрации. Это не привлечение авторских художников», — заявил он.

По его словам, логичных моментов в регламенте много.

Художник также отметил, что не стоит бояться процедуры согласования. Обычно у проекта есть команда, в которой менеджментом занимается отдельный специалист.

Как считает Покрас Лампас, после вступления в силу регламента в Москве будет намного больше внимания к каждой новой авторской работе.

«Тут важно отметить терминологию. Граффити как явление — это скорее техника, чем стилистика. Всё, что появляется в городе и согласовывается, называется паблик-арт. У работы в публичном пространстве есть свои регламенты», — добавил он.

В феврале депутат заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок в беседе с Пятым каналом прокомментировал законопроект о легализации граффити, принятый в первом чтении.

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