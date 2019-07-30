Покрас Лампас прокомментировал новый регламент для граффити в Москве
- РИА Новости
«С одной стороны, реально грустно видеть, когда пытаются всё регламентировать. С другой стороны, когда нет регламента, на этом больше всех зарабатывают рекламные агентства, которые таким образом рисуют коммерческие иллюстрации. Это не привлечение авторских художников», — заявил он.
По его словам, логичных моментов в регламенте много.
Художник также отметил, что не стоит бояться процедуры согласования. Обычно у проекта есть команда, в которой менеджментом занимается отдельный специалист.
Как считает Покрас Лампас, после вступления в силу регламента в Москве будет намного больше внимания к каждой новой авторской работе.
«Тут важно отметить терминологию. Граффити как явление — это скорее техника, чем стилистика. Всё, что появляется в городе и согласовывается, называется паблик-арт. У работы в публичном пространстве есть свои регламенты», — добавил он.
В феврале депутат заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок в беседе с Пятым каналом прокомментировал законопроект о легализации граффити, принятый в первом чтении.