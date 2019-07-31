Росгидромет: смог от пожаров в Сибири не сможет дойти до Москвы

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что смог от лесных пожаров в Сибири не сможет дойти до Москвы в связи с большим расстоянием. Об этом информирует ТАСС.

Варакин прокомментировал заявления СМИ о том, что если в Сибири установится антициклон, то дым от лесных пожаров может достигнуть российской столицы.

«Ни при каких условиях смог из Сибири не может дойти до Москвы. Это исключено. Слишком большие расстояния, слишком далеко», — сказал он.

Ранее в Иркутской области, Красноярском крае и в отдельных районах Бурятии и Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами, площадь которых составила 2,7 млн га.