Умерла художник-график Варвара Родченко
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«27 июля на 94-м году жизни ушла из жизни Варвара Родченко — дочь великих русских авангардистов Александра Родченко и Варвары Степановой», — сообщили в музее.
Отмечается, что она была художником-графиком, оформителем таких журналов, как «Декоративное искусство СССР», «Клуб и художественная самодеятельность», «Юность», «Советский экран», и других изданий.
Ранее сообщалось, что во Владимире в возрасте 88 лет скончался народный художник России Валерий Кокурин, один из основателей владимирской живописной школы.