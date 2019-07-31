Умерла художник-график Варвара Родченко

Художник-график Варвара Родченко скончалась в возрасте 93 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Мультимедиа Арт Музея.

«27 июля на 94-м году жизни ушла из жизни Варвара Родченко — дочь великих русских авангардистов Александра Родченко и Варвары Степановой», — сообщили в музее.

Отмечается, что она была художником-графиком, оформителем таких журналов, как «Декоративное искусство СССР», «Клуб и художественная самодеятельность», «Юность», «Советский экран», и других изданий.

Ранее сообщалось, что во Владимире в возрасте 88 лет скончался народный художник России Валерий Кокурин, один из основателей владимирской живописной школы.