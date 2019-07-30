Умер народный художник России Валерий Кокурин

Во Владимире в возрасте 88 лет скончался народный художник России Валерий Кокурин, один из основателей владимирской живописной школы.

Об этом сообщили во Владимирском региональном отделении Союза художников России.

«30 июля 2019 года ушёл из жизни народный художник России член Союза художников России Кокурин Валерий Григорьевич», — говорится в сообщении пресс-службы.

В союзе выразили соболезнования близким Кокурина и сообщили, что панихида состоится 31 июля в 09:00 в Успенском соборе Княгинина монастыря.

Ранее в Армении в возрасте 79 лет умер живописец член Союза художников СССР Грайр Григорян.