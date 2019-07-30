Синоптики предупредили о жаре до +36 ˚С в Приморье
- © Sven Hoppe/dpa
- globallookpress.com
Как заявили в «Примпогоде», днём в среду, 31 июля, ожидается +27...+36 ˚С.
«Находясь на улице, необходимо учитывать, что при большой влажности воздуха и высокой температуре у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может ухудшиться самочувствие», — отметили специалисты.
По их словам, необходимо соблюдать осторожность и по возможности укрываться от солнца.
22 июля URA.RU сообщало, что спасатели оценили ситуацию с природными пожарами в Ямало-Ненецком автономном округе.