Синоптики предупредили о жаре до +36 ˚С в Приморье

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Синоптики предупредили о жаре в Приморском крае, сообщает VostokMedia.com.
Синоптики предупредили о жаре до +36 ˚С в Приморье
  • © Sven Hoppe/dpa
  • globallookpress.com

Как заявили в «Примпогоде», днём в среду, 31 июля, ожидается +27...+36 ˚С.

«Находясь на улице, необходимо учитывать, что при большой влажности воздуха и высокой температуре у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может ухудшиться самочувствие», — отметили специалисты.

По их словам, необходимо соблюдать осторожность и по возможности укрываться от солнца.

22 июля URA.RU сообщало, что спасатели оценили ситуацию с природными пожарами в Ямало-Ненецком автономном округе.

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