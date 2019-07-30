Синоптики предупредили о жаре до +36 ˚С в Приморье

Синоптики предупредили о жаре в Приморском крае, сообщает VostokMedia.com.

Как заявили в «Примпогоде», днём в среду, 31 июля, ожидается +27...+36 ˚С.

«Находясь на улице, необходимо учитывать, что при большой влажности воздуха и высокой температуре у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может ухудшиться самочувствие», — отметили специалисты.

По их словам, необходимо соблюдать осторожность и по возможности укрываться от солнца.

22 июля URA.RU сообщало, что спасатели оценили ситуацию с природными пожарами в Ямало-Ненецком автономном округе.