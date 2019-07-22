Спасатели оценили ситуацию с природными пожарами в ЯНАО

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Спасатели оценили ситуацию с природными пожарами в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает URA.RU.
Спасатели оценили ситуацию с природными пожарами в ЯНАО
  • РИА Новости

«По состоянию на утро 22 июля на Ямале действует девять очагов природных пожаров. Лес горит на общей площади 331,1 га», — заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

С начала июля в округе зарегистрировано 76 очагов природных пожаров. Пострадало свыше 1,2 тыс. га леса.

Также стало известно, что в Крыму объявили о высокой пожароопасности с 22 по 25 июля. Об этом информирует kp.ru. Граждан призвали соблюдать меры безопасности.

В частности, запрещено разводить костры, использовать мангалы в лесу, рядом с сухой травой, оставлять открытый огонь без присмотра.

11 июля сообщалось, что в Оренбургской области предупредили о высокой пожароопасности.

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