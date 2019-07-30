В Московском зоопарке рассказали о праздновании дней рождения панд 31 июля

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Московский зоопарк планирует отпраздновать дни рождения больших панд Жуи и Диндин в среду, 31 июля. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
В Московском зоопарке рассказали о праздновании дней рождения панд 31 июля
  • ©mos.ru

Как заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова, в павильоне разложат подарки в красочных пакетах и коробках. Подарочная упаковка сделана из шуршащего картона, с которым Жуи и Диндин любят играть. Самим презентом станет морковь в бамбуковых трубочках.

Кроме того, панд угостят тортами изо льда, яблок, бамбука и моркови. Вес каждой порции десерта составит около 10 кг.

Посетители зоопарка смогут принять участие в праздновании с 11:45 до 17:00, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что пятерых леопардов планируют выпустить на волю в Кавказском заповеднике в 2020 году.

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