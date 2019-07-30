В Московском зоопарке рассказали о праздновании дней рождения панд 31 июля
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Как заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова, в павильоне разложат подарки в красочных пакетах и коробках. Подарочная упаковка сделана из шуршащего картона, с которым Жуи и Диндин любят играть. Самим презентом станет морковь в бамбуковых трубочках.
Кроме того, панд угостят тортами изо льда, яблок, бамбука и моркови. Вес каждой порции десерта составит около 10 кг.
Посетители зоопарка смогут принять участие в праздновании с 11:45 до 17:00, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что пятерых леопардов планируют выпустить на волю в Кавказском заповеднике в 2020 году.