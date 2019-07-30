В Петербурге признали памятниками здания круглого и веерного депо
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Здания включены в соответствующий единый государственный реестр.
Оба объекта считаются образцами утилитарных железнодорожных зданий в стиле эклектики с элементами классицизма.
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