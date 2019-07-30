В Петербурге признали памятниками здания круглого и веерного депо

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В Санкт-Петербурге признали памятниками регионального значения здания круглого и веерного паровозных депо Николаевской железной дороги.
В Петербурге признали памятниками здания круглого и веерного депо
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Здания включены в соответствующий единый государственный реестр.

Оба объекта считаются образцами утилитарных железнодорожных зданий в стиле эклектики с элементами классицизма.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали о ходе восстановления дома Наркомфина.

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