В Петербурге признали памятниками здания круглого и веерного депо

В Санкт-Петербурге признали памятниками регионального значения здания круглого и веерного паровозных депо Николаевской железной дороги.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Здания включены в соответствующий единый государственный реестр.

Оба объекта считаются образцами утилитарных железнодорожных зданий в стиле эклектики с элементами классицизма.

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