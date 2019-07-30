Эксперт оценила ситуацию с лесными пожарами в России

Климатолог Нина Зайцева в беседе с телеканалом «360» оценила ситуацию с лесными пожарами в России.

Она отметила, что против природы — в нарушение сложившейся глобальной циркуляции воздуха — смог не пойдёт.

«У нас как: холодно — жарко, холодно — жарко. Это значит — идёт движение воздуха с севера на юг и обратно. Чтобы поток пошёл против планетарной циркуляции в целом — это маловероятно. И ещё. Дым может далеко продвинуться только на большой высоте, а там точно западно-восточный перенос», — сказала она.

Также стало известно, что спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Речь идёт о периоде с 31 июля до 2 августа.

Ранее в Минприроды оценили текущую ситуацию с лесными пожарами в России.