Актёр Даниэль Отой рассказал, как выбирает роли

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Французский актёр Даниэль Отой в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как выбирает роли.
Актёр Даниэль Отой рассказал, как выбирает роли
  • Reuters

«Глупо сниматься в плохом кино. Конечно, я тщательно читаю сценарий. Конечно, я разговариваю с режиссёром. И если меня всё это устраивает, то цепляться за гонорар я не буду», — заявил он.

По его словам, есть много прекрасных фильмов, но с минимальным бюджетом.

Себя Отой назвал дисциплинированным актёром. Он отметил, что всегда готов к роли, выкладывается на площадке и ему важно, чтобы всё получилось с первого дубля.

Ранее режиссёр Джим Джармуш рассказал о своём фильме «Мёртвые не умирают».

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