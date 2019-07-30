Актёр Даниэль Отой рассказал, как выбирает роли

Французский актёр Даниэль Отой в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как выбирает роли.

«Глупо сниматься в плохом кино. Конечно, я тщательно читаю сценарий. Конечно, я разговариваю с режиссёром. И если меня всё это устраивает, то цепляться за гонорар я не буду», — заявил он.

По его словам, есть много прекрасных фильмов, но с минимальным бюджетом.

Себя Отой назвал дисциплинированным актёром. Он отметил, что всегда готов к роли, выкладывается на площадке и ему важно, чтобы всё получилось с первого дубля.

Ранее режиссёр Джим Джармуш рассказал о своём фильме «Мёртвые не умирают».