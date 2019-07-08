Джим Джармуш рассказал о своём фильме «Мёртвые не умирают»

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Режиссёр Джим Джармуш в беседе с kp.ru рассказал о своём фильме «Мёртвые не умирают».
Джим Джармуш рассказал о своём фильме «Мёртвые не умирают»
  • Reuters
  • © Eric Gaillard

«Для меня фильм о зомби — это всего лишь жанр, а жанр — всего лишь рама картины. Внутри этой рамы ты можешь делать всё, что тебе хочется, картина не находится в зависимости от своей рамы. А рама сама по себе — это вообще-то не очень интересный предмет», — заявил постановщик.

По словам Джармуша, сценарий он писал в своём доме в лесу. Как отметил режиссёр, сценарий — только план будущего фильма, а не финальный продукт, и снять сам фильм гораздо сложнее.

«У нас было очень мало съёмочных дней — съёмки стали для меня большим стрессом», — сообщил Джармуш.

Он добавил, что не может сказать, что получил от них большое удовольствие.

Ранее актёр Антонио Бандерас рассказал о работе с режиссёром Педро Альмодоваром.

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