Антонио Бандерас рассказал о работе с Педро Альмодоваром

Испанский актёр Антонио Бандерас в беседе с kp.ru рассказал о работе с режиссёром Педро Альмодоваром. Их фильм «Боль и слава» был представлен на Каннском кинофестивале.

«Я должен был начать с нуля, забыть всё, что нравится моим поклонникам, чего они от меня ждут. Я убил в себе того Антонио Бандераса, которого не мог и не хотел использовать Альмодовар», — заявил артист.

По его словам, их разборки с режиссёром всегда были творческими.

Как отметил Бандерас, Альмодовар заставил его пересмотреть наработанные приёмы.

Ранее издание Mkset.ru сообщало, что британский актёр и режиссёр Рэйф Файнс рассказал, почему решил снять фильм «Нуреев. Белый ворон».