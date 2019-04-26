Рэйф Файнс рассказал, почему решил снять фильм о Нурееве

Британский актёр и режиссёр Рэйф Файнс рассказал, почему решил снять фильм «Нуреев. Белый ворон», сообщает Mkset.ru.

«Когда я прочёл первые пять глав его биографии лет 20 назад, это и была история, которая легла в основу фильма, — детство, студенчество, несколько недель в Париже, когда он был вынужден принять тяжелейшее решение. Я почувствовал, что может получиться очень сильный фильм о цене того, что значит быть артистом», — заявил Файнс.

Он отметил, что больше всего в Рудольфе Нурееве его трогает сила желания — желания реализовать себя как танцовщика, тем более если учесть, что артист был из бедной семьи и у него не было специального образования.

«Но он хотел получить это образование, и не только в танце, но и в других сферах искусства. Да, у него был очень сложный характер — его биография наполнена всякими историями. Но для меня он очень сильная личность», — сказал Файнс.

Главную роль в фильме предложили сыграть солисту Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Олегу Ивенко. По признанию артиста, полученное в соцсети первое приглашение на кастинг он удалил, решив, что имеет дело с «плохим розыгрышем». В итоге на пробы Ивенко звал сам Файнс.