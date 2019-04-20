Ограбление банка, музейная кража и история об агенте советской разведки: что смотреть в кино в выходные

Сегодня внимание отечественных ресурсов, пишущих о кино, главным образом обращено на события Московского международного кинофестиваля. Тем не менее и за пределами ММКФ есть ряд интересных для зрителя новинок. В числе главных премьер этой недели — российский аналог «Двенадцати друзей Оушена» с Владимирым Машковым в главной роли, драма о работавшей на советскую разведку жительнице Великобритании и история о побеге танцора Рудольфа Нуреева из СССР. Также на этой неделе вышел сборник короткометражек о закулисье российских театров и венгерский мультфильм о психоаналитике, решившем совершить череду музейных краж.

«Миллиард»

Жизнь миллиардера Матвея Левина похожа на остросюжетный детектив. Московский Скрудж Макдак не желает делиться состоянием с детьми и передаёт права на собственный капитал партнёру по бизнесу. Тот умирает, а всё наследство Левина переходит к деловитой дочери компаньона. Оставшись на улице, банкир обращается за помощью к отпрыскам и предлагает им обокрасть собственный банк — разумеется, за солидное вознаграждение.

«Миллиард» — седьмая полнометражная картина российского режиссёра Романа Прыгунова. Многие знают постановщика по двум частям «Духless», прославившим в том числе Данилу Козловского. Большинство также вспомнит недавно вышедший на ТНТ-Premier нуарный многосерийный детектив «Мёртвое озеро».

Помимо Машкова, в фильме задействованы Даниил Спиваковский, Мария Миронова, Александра Бортич, Гела Месхи и Дмитрий Астрахан.

«Код «Красный» (Red Joan)



Библиотекарь Джоан Стенли ведёт размеренный образ жизни в скромном домике вдали от городской суеты. Однажды в дом к пенсионерке приходят сотрудники спецслужб Великобритании и предъявляют ей обвинение в государственной измене. В ходе допроса выясняется, что Стенли, пытаясь не допустить технического превосходства одной страны над другими и начала третьей мировой войны, решила передать СССР британские секретные документы о создании ядерной бомбы.

Экранизация написанной по мотивам реальных событий книги Дженни Руни «Красная Джоан» стала второй за последние 23 года полнометражной работой британского театрального режиссёра Трэвора Нанна («Двенадцатая ночь, или Что угодно»). Премьера фильма состоялась на полях Международного кинофестиваля в Торонто в сентябре 2018 года.

Джоан Стенли в зрелые годы сыграла оскароносная Джуди Денч («Влюблённый Шекспир»), в юности — британка Софи Куксон («Kingsman: Секретная служба»).

Подробнее — в материале RT.

«Нуреев. Белый ворон» (The White Crow)



20 апреля на российские киноэкраны выходит биографическая драма «Нуреев. Белый ворон» о жизни и творчестве артиста балета Рудольфа Нуреева. Картина со множеством разновременных флешбэков главным образом затрагивает гастроли знаменитого танцовщика в Париже, откуда артист решил не возвращаться в СССР.

Впервые о том, чтобы снять байопик о Нурееве, режиссёр Рэйф Файнс (знакомый зрителю по роли легендарного злодея лорда Волан-де-Морта из экранизации романов о Гарри Поттере) задумался почти 20 лет назад — после прочтения биографической книги Джули Кэвэна.

«Энергетика этого молодого танцовщика, его жажда познать себя в творческом и личностном плане, его сила духа и целеустремлённость — вот что зацепило меня в нём», — признавался Файнс.

Главную роль в фильме предложили сыграть солисту Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Олегу Ивенко. По признанию артиста, полученное в соцсети первое приглашение на кастинг он удалил, решив, что имеет дело с «плохим розыгрышем». В итоге на пробы Ивенко звал сам Файнс.

В касте также задействован премьер Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Сергей Полунин.

«За кулисами»



«За кулисами» — альманах комедийных короткометражных фильмов, проливающих свет на жизнь театральных деятелей. Зрителям расскажут несколько историй, герои которых пытаются решить самые разные проблемы, с которыми время от времени сталкиваются обитатели закулисья.

Срежиссировали представленные короткометражки Илья Ермолов, Игорь Каграманов, Эвелина Барсегян и Наркас Искандарова. Роли в них исполнили Юрий Стоянов, Павел Деревянко, Карина Разумовская и Виктория Верберг.

«Ограбление по Фрейду» (Ruben Brandt, Collector)

В своём дебютном полнометражном мультипликационном фильме режиссёр Милорад Крстич выступил также в роли продюсера, сценариста и художника. Мировая премьера картины состоялась ещё летом 2018 года. На момент написания статьи на агрегаторе профессиональных рецензий Rotten Tomatoes у «Ограбления» было 83% «свежести» (зрительский рейтинг — 86%).

По сюжету ленты модный психоаналитик Рубен Брандт, широко практикующий арт-терапию, успешно лечит преступников. Однако сам он страдает от ночных кошмаров, в которых неизменно гибнет от рук персонажей произведений искусства. Брандт определяет для себя способ лечения и прибегает к помощи своих клиентов-воров: команда крадёт дюжину картин из знаменитых музеев мира.

Крстич признаётся, что специально выстраивал сюжет ленты вокруг произведений искусства. Режиссёр подчеркнул, что имя главного героя отсылает к голландским художникам Питеру Рубенсу и Рембрандту ван Рейну.

«Криминал, психология и искусство — вот три столпа этого фильма», — пояснил режиссёр.