Варшавер: Чурикова выписывается из больницы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.
«Вчера я разговаривал с Инной Михайловной, она сказала, что всё нормально, чувствует себя хорошо и что она завтра, то есть во вторник, выписывается из больницы», — приводит РИА Новости его слова.
Актриса была госпитализирована 18 июля после того, как споткнулась и упала на сцене во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня».
В больнице сообщили, что состояние народной артистки остаётся тяжёлым.