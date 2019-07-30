Варшавер: Чурикова выписывается из больницы

Актриса Инна Чурикова заявила, что во вторник, 30 июля, выписывается из больницы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

«Вчера я разговаривал с Инной Михайловной, она сказала, что всё нормально, чувствует себя хорошо и что она завтра, то есть во вторник, выписывается из больницы», — приводит РИА Новости его слова.

Актриса была госпитализирована 18 июля после того, как споткнулась и упала на сцене во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня».

В больнице сообщили, что состояние народной артистки остаётся тяжёлым.