Варшавер: Чурикова выписывается из больницы

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Актриса Инна Чурикова заявила, что во вторник, 30 июля, выписывается из больницы.
Варшавер: Чурикова выписывается из больницы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

«Вчера я разговаривал с Инной Михайловной, она сказала, что всё нормально, чувствует себя хорошо и что она завтра, то есть во вторник, выписывается из больницы», — приводит РИА Новости его слова.

Актриса была госпитализирована 18 июля после того, как споткнулась и упала на сцене во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня».

В больнице сообщили, что состояние народной артистки остаётся тяжёлым.

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