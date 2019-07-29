У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

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Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у восточного побережья Камчатки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизической службы РАН».

«Сейсмическое событие магнитудой 5,0 произошло в акватории Кроноцкого залива в ночь с воскресенья на понедельник», — заявил собеседник агентства.

По его словам, эпицентр находился на глубине 52,4 километра примерно в 160 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

В начале июля у берегов Камчатки в акватории Тихого океана произошли четыре землетрясения магнитудой от 4,3 до 4,9.

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