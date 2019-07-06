У берегов Камчатки в Тихом океане произошла серия землетрясений

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У берегов Камчатки в акватории Тихого океана произошли четыре землетрясения магнитудой от 4,3 до 4,9. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

«По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, на Камчатке утром 6 июля произошло четыре неощущаемых сейсмособытия в акватории Тихого океана», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, землетрясения зарегистрированы в 173 км, 115 км, 168 км и 158 км северо-западнее села Никольского Алеутского района.

Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км.

При этом в населённых пунктах они не ощущались. 

В МЧС сообщили, что угрозы цунами нет. 

Ранее подземный толчок магнитудой 6,3 был зарегистрирован в акватории Берингова моря в 55 км от побережья Камчатки.

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