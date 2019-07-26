В Ижевске разработали проект памятника Чайковскому

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В Ижевске разработали проект памятника композитору Петру Чайковскому.
В Ижевске разработали проект памятника Чайковскому
  • © пресс-служба администрации Ижевска

Монумент намерены установить на территории железнодорожного вокзала, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу города.

«Логичным будет установить памятник именно на привокзальной площади Ижевска — месте, которое по праву называют воротами нашего города», — заявил автор проекта скульптор Виктор Овчинников.

Ранее скульптор и художник Мария Иванова-Очерет в беседе с «Невскими новостями» рассказала о проекте памятника музыканту Александру Башлачёву в Санкт-Петербурге.

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