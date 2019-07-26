Синоптики предупредили о шквалистом ветре в Свердловской области

Синоптики предупредили о резком похолодании в Свердловской области с 30 июля до 1 августа, сообщает TagilCity.ru.

Температура воздуха в дневное время составит +11…+15 °С, в ночное — +5…+7 °С.

В отдельных районах возможны дожди, грозы и шквалистый ветер.

С 2 августа снова потеплеет, но летней жары уже не будет. Как пояснила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, с севера на Урал надвигается арктический фронт, который поддержит с юга другой циклон.

Также стало известно, что днём 27 июля местами на территории Татарстана возможна гроза. Усиление ветра — до 15—18 м/с. Локально ожидается град. Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что в Сочи продлено штормовое предупреждение до понедельника, 29 июля.