В Сочи продлили штормовое предупреждение

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В Сочи продлено штормовое предупреждение до понедельника, 29 июля. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В Сочи продлили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Ожидаются сильные дожди, грозовые ливни с градом.

Отмечается, что усиление ветра может составить до 20 м/с. Возможен резкий подъём уровня воды в реках, в горах повышается вероятность схода селей.

Действует режим повышенной готовности.

Также стало известно, что в Ростове-на-Дону штормовое предупреждение продлили до субботы. Об этом информирует RostovGazeta.ru со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС городской администрации.

Прогнозируются ливни, грозы и град. Скорость ветра может достигать 23 м/с.

Ранее сообщалось, что в Амурской области объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных ливней и гроз.

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