В Сочи продлили штормовое предупреждение
- РИА Новости
Ожидаются сильные дожди, грозовые ливни с градом.
Отмечается, что усиление ветра может составить до 20 м/с. Возможен резкий подъём уровня воды в реках, в горах повышается вероятность схода селей.
Действует режим повышенной готовности.
Также стало известно, что в Ростове-на-Дону штормовое предупреждение продлили до субботы. Об этом информирует RostovGazeta.ru со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС городской администрации.
Прогнозируются ливни, грозы и град. Скорость ветра может достигать 23 м/с.
Ранее сообщалось, что в Амурской области объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных ливней и гроз.