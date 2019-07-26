Умерла хормейстер Татьяна Анофриева
В возрасте 78 лет после тяжёлой болезни умерла заслуженная артистка России, бывший хормейстер Большого детского хора им. В.С. Попова Татьяна Анофриева.
- © Большой Детский Хор имени В.С. Попова
- vk.com
Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на коллег артистки.
«Сегодня после тяжёлой болезни не стало Татьяны Владимировны Анофриевой», — говорится в сообщении.
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