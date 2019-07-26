Умерла хормейстер Татьяна Анофриева

В возрасте 78 лет после тяжёлой болезни умерла заслуженная артистка России, бывший хормейстер Большого детского хора им. В.С. Попова Татьяна Анофриева.

© Большой Детский Хор имени В.С. Попова

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Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на коллег артистки. «Сегодня после тяжёлой болезни не стало Татьяны Владимировны Анофриевой», — говорится в сообщении. Ранее стало известно о смерти актёра, заслуженного артиста России Геннадия Матвеева.