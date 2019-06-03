Умер актёр Геннадий Матвеев
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«Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам», — говорится в сообщении союза.
Похороны состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище.
Геннадий Матвеев окончил Щукинское театральное училище (курс А.И. Борисова).
Играл в Театре Советской Армии, Московском театре миниатюр, в Центре им. Вс. Мейерхольда.
В 1980-е годы работал на телевидении в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!».
В начале апреля стало известно о смерти народного артиста России Алексея Булдакова. Он скончался от сердечной недостаточности. Актёр Виктор Бычков в беседе с ФАН прокомментировал произошедшее.