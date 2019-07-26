Синоптики предупредили о жаре в Москве
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Об этом сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на данные синоптиков.
«В пятницу, 26 июля, в столице ожидается жаркая погода. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +25...+27 °С. Осадков синоптики не прогнозируют», — говорится в сообщении.
Во избежание проблем со здоровьем врачи рекомендуют носить головной убор, пить много воды, а также отказаться от употребления алкоголя.
На протяжении всей недели в ряде европейских стран наблюдается аномальная жара.
В Париже температура воздуха поднялась до +41 °C, что является самым высоким показателем для города за всю историю метеонаблюдений.