Синоптики предупредили о жаре в Москве

В пятницу, 26 июля, воздух в столице прогреется до +27 °С, а в выходные столбик термометра поднимется ещё выше.

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на данные синоптиков.

«В пятницу, 26 июля, в столице ожидается жаркая погода. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +25...+27 °С. Осадков синоптики не прогнозируют», — говорится в сообщении.

Во избежание проблем со здоровьем врачи рекомендуют носить головной убор, пить много воды, а также отказаться от употребления алкоголя.

На протяжении всей недели в ряде европейских стран наблюдается аномальная жара.

В Париже температура воздуха поднялась до +41 °C, что является самым высоким показателем для города за всю историю метеонаблюдений.