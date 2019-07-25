Сын Виктора Цоя рассказал о своём новом альбоме

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Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о своём новом альбоме.
Сын Виктора Цоя рассказал о своём новом альбоме
  • @symphokino/ instagram.com

«Да, буквально недавно начал активно работать над альбомом. Когда он выйдет? Хотел бы в этом году успеть — весь альбом или хотя бы какие-то песни. Как пойдёт», — заявил он.

Других подробностей о проекте музыкант не привёл.

Сын Цоя известен по сотрудничеству с проектом «Симфоническое Кино», где отвечает за видео-арт. Он также является основателем группы «Ронин».

Ранее основатель рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» рассказал о новом альбоме.

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