Сын Виктора Цоя рассказал о своём новом альбоме
- @symphokino/ instagram.com
«Да, буквально недавно начал активно работать над альбомом. Когда он выйдет? Хотел бы в этом году успеть — весь альбом или хотя бы какие-то песни. Как пойдёт», — заявил он.
Других подробностей о проекте музыкант не привёл.
Сын Цоя известен по сотрудничеству с проектом «Симфоническое Кино», где отвечает за видео-арт. Он также является основателем группы «Ронин».
Ранее основатель рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» рассказал о новом альбоме.