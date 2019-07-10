Вячеслав Бутусов рассказал о новом альбоме

Основатель рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» в беседе с «Известиями» рассказал о новом альбоме.

«Всего мы выпустим 12 новых песен. Одну из них я уже представил на акустическом концерте в Доме музыки — это «Чудное мгновенье» на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Есть ещё одна песня, которая также была ранее исполнена под рояль в академическом варианте», — заявил он.

По его словам, в альбоме эти композиции будут значительно изменены по звучанию.

Как отметил Бутусов, уже около трёх лет он очень внимательно слушает академическую музыку, и ему очень близок Иоганн Себастьян Бах, у которого нет ни одной лишней ноты и все музыкальные фразы символичны.

Ранее НСН передавала, что вокалистка группы «Мураками» Диляра Вагапова рассказала о новом туре в поддержку альбома.